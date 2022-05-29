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Шинные центры в Омске - TireClub
Шинные центры TireClub - это собственная розничная сеть самой крупной омской оптовой компании по поставкам шин ООО "Центр Сибтранскомплектация". Шинные центры TireClub – это широкий выбор шин и дисков по выгодным ценам, богатый ассортимент смазочных материалов, автохимии, аккумуляторов и сопутствующих автотоваров. Каждый шинный центр располагает боксом для сервисного обслуживания автомобиля: все виды шиномонтажных работ, замена технических жидкостей, мелкосрочный ремонт, бронирование и тонировка. Также есть возможность оставить шины на сезонное хранение.Подробнее